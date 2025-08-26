Ultime News

26 Ago 2025 Avantea, creati tre nuovi embrioni
per salvare il rinoceronte bianco
26 Ago 2025 Cremonese, svelata la terza
maglia: stile ed eleganza
26 Ago 2025 Caro scuola, allarme Codacons:
"Fino a 1300 euro a studente"
26 Ago 2025 Casalsigone: festa sul campo
da record e tanta solidarietà
26 Ago 2025 Le meraviglie del Po: avvistata
una coppia di cigni con i piccoli
Metsola a San Patrignano “Lotta a dipendenze tra le sfide più urgenti”

RIMINI (ITALPRESS) – “La dipendenza continua a rappresentare una delle sfide più urgenti per i nostri giovani. È nostra responsabilità collettiva affiancare chi si trova in difficoltà, non possiamo farlo da soli, a livello locale come a livello europeo. Il Parlamento Europeo chiede in questo in questo senso un ruolo più incisivo dell’Unione Europea nella politica sanitaria e per questo è essenziale condividere esperienze, apprendere gli uni dagli altri e garantire che nessuno venga lasciato indietro”. Lo ha detto la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, al termine della visita alla Comunità di San Patrignano. “Siete quanto di meglio l’Italia e l’Europa hanno da offrire, una bussola per chi è in difficoltà e un faro di speranza per chi cerca una seconda possibilità”, ha aggiunto rivolgendosi alla Comunità.

