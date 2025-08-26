Ultime News

26 Ago 2025 Piscina comunale, lavori avanti
Provvisorio cambio ingresso
26 Ago 2025 Sanità, al via nuove campagne
oncologiche in Lombardia
26 Ago 2025 "Bocacinus Facit", omaggio
di CrArt a Boccaccino pittore
26 Ago 2025 A tu per tu con Baschirotto:
"Sono tornato con entusiasmo"
26 Ago 2025 Don Realini moderatore dell’unità
pastorale Madre di Speranza
Prete “Ridare certezze ai giovani, fuga talenti problema serio”

RIMINI (ITALPRESS) – “Il mondo sta cambiando e stiamo vivendo un periodo di grandi incertezze rispetto a come eravamo abituati fino a qualche tempo fa. Bisogna dare qualche certezza in più ai giovani, soprattutto in ambito occupazionale. L’Italia soffre una crisi demografica importante, inoltre, molti giovani con competenze significative vanno all’estero; questo è un problema serio. Il primo obiettivo è trattenere e attrarre talenti con occasioni di lavoro che sposano anche la volontà di una qualità della vita migliore, sappiamo che il tempo è una variabile importante e bisogna uscire dalle regole strette dell’orario di lavoro e misurarlo nelle cose che si fanno e non nel tempo”. Così il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, a margine del Meeting di Rimini.

