Rapinano un banca a Caserta, criminali arrestati in Bosnia-Erzegovina

CASERTA (ITALPRESS) – Sabato mattina, in Bosnia – Erzegovina, grazie alle indagini condotte dalla Polizia di Stato – Squadra Mobile di Caserta, coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (CE), in collaborazione con il Servizio Centrale per la Cooperazione Internazionale di Polizia, le unità SIPA della Polizia bosniaca hanno rintracciato e tratto in arresto cinque dei soggetti gravemente indiziati di aver commesso, la notte del 22 marzo 2025, la rapina aggravata ai danni della “Deutsche Bank” sita in Caserta alla via G. M. Bosco. Il sesto complice già era stato arrestato, in data 15 luglio, al confine in ingresso in Italia. La notte del 22 marzo 2025, i sei indagati, travisati e giunti a bordo di un’autovettura con targhe rubate, si sono impossessati della cassa continua della banca allontanandosi subito dopo. Una volante della Polizia di Stato, giunta sul posto, nel tentativo di bloccare la fuga dell’autovettura dei malviventi, si è posta a sbarramento della strada; tuttavia, gli indagati, volontariamente, hanno impattato con l’auto di servizio. Nell’impatto, oltre alla completa distruzione del veicolo della Polizia di Stato, i due agenti hanno riportato lesioni guaribili rispettivamente in 7 e 10 giorni e sono stati trasportati in ospedale. Nonostante il forte impatto, uno degli agenti feriti è riuscito a sfilare il passamontagna dal volto di uno dei rapinatori e vedendolo così in volto.

trl/mca3 (Fonte video: Polizia di Stato)
(ITALPRESS)

© Riproduzione riservata
