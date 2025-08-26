Ultime News

26 Ago 2025 Per un grande sogno serve uno Zini
caldissimo: quasi 8mila abbonati
26 Ago 2025 Vandali scatenati in via Beltrami
Rifiuti rovesciati e schiamazzi
26 Ago 2025 Aldo Vanoli dal ritiro di Carisolo:
"Vogliamo divertire e appassionare"
26 Ago 2025 Avantea, creati tre nuovi embrioni
per salvare il rinoceronte bianco
26 Ago 2025 Cremonese, svelata la terza
maglia: stile ed eleganza
Regionali, Lollobrigida “Troveremo serenamente una sintesi nel cdx”

RIMINI (ITALPRESS) – “Daremo la possibilità ai cittadini di poter scegliere il miglior candidato possibile. Nel centrodestra siamo abituati al confronto e anche in questo caso troveremo una sintesi non utilizzando il metodo della spartizione dei pesi. Basta guardare la rappresentanza presidenti regionali di FdI che non corrisponde al peso del partito, questo perché a noi interessa il buongoverno. Si arriverà serenamente a una sintesi, a partire dal Veneto per poi arrivare a definire le candidature anche in altre Regioni”. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine del Meeting di Rimini.

