Ultime News

26 Ago 2025 Avantea, creati tre nuovi embrioni
per salvare il rinoceronte bianco
26 Ago 2025 Cremonese, svelata la terza
maglia: stile ed eleganza
26 Ago 2025 Caro scuola, allarme Codacons:
"Fino a 1300 euro a studente"
26 Ago 2025 Casalsigone: festa sul campo
da record e tanta solidarietà
26 Ago 2025 Le meraviglie del Po: avvistata
una coppia di cigni con i piccoli
Nazionali

Sinner-Kopriva, oggi l’azzurro in campo agli Us Open – Diretta

(Adnkronos) –
Jannik Sinner scende in campo agli US Open 2025. Oggi, martedì 26 agosto, il tennista azzurro sfida il ceco Vit Kopriva, numero 89 del mondo, nel primo turno dello Slam americano, a cui arriva dopo la finale di Cincinnati, persa contro Carlos Alcaraz a causa del malore che l’ha costretto al ritiro, e da campione in carica, avendo vinto l’edizione 2024 battendo all’ultimo atto Taylor Fritz. 

In caso di vittoria Sinner, nel secondo turno degli Us Open, sfiderà uno tra il finlandese Emil Rusuuvuori e l’australiano Alexei Popyrin. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...