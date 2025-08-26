Ultime News

26 Ago 2025 Per un grande sogno serve uno Zini
caldissimo: quasi 8mila abbonati
26 Ago 2025 Vandali scatenati in via Beltrami
Rifiuti rovesciati e schiamazzi
26 Ago 2025 Aldo Vanoli dal ritiro di Carisolo:
"Vogliamo divertire e appassionare"
26 Ago 2025 Avantea, creati tre nuovi embrioni
per salvare il rinoceronte bianco
26 Ago 2025 Cremonese, svelata la terza
maglia: stile ed eleganza
Nazionali

Taylor Swift e Travis Kelce si sposano, il romantico annuncio della cantante

(Adnkronos) –
Taylor Swift si sposa. “La vostra insegnante di inglese e l’insegnante di ginnastica si sposano”, così la pop star mondiale annuncia su Instagram le future nozze con il giocatore di football Travis Kelce, dopo due anni di fidanzamento.  

La cantante su Instagram ha pubblicato un romanticissimo carosello di foto con l’atleta che, in ginocchio, le chiede di sposarlo, circondato da ghirlande di fiori bianchi e rosa. Il post in un’ora è stato visualizzato da oltre 9 milioni e mezzo di utenti. 


