Ultime News

26 Ago 2025 A tu per tu con Baschirotto:
"Sono tornato con entusiasmo"
26 Ago 2025 Don Realini moderatore dell’unità
pastorale Madre di Speranza
26 Ago 2025 Multipiano v. Dante, 14 telecamere
collegate con la Polizia Locale
26 Ago 2025 Azienda Sociale Cremonese, nuovo CDA
all'opera per il welfare territoriale
26 Ago 2025 La Cremo sogna in grande
e pensa a Jamie Vardy
Nazionali

Terremoto al largo di Trapani, la scossa nel Tirreno Meridionale

(Adnkronos) – Terremoto al largo di Trapani oggi, martedì 26 agosto, a ovest delle isole Egadi. La scossa, di magnitudo 4.7, si è verificata nel Tirreno Meridionale alle 6.07 fa sapere l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).  

L’epicentro del sisma è stato dunque in mare, a 10 chilometri di profondità.  

Sempre oggi, un terremoto di magnitudo 3.0 ha colpito poco dopo le 6 i dintorni di Cassino. Il sisma, registrato dall’Ingv, ha avuto come epicentro Villa Santa Lucia nel Frusinate a una profondità di 19 chilometri. 

