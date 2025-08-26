Ultime News

25 Ago 2025 Politecnico, attesa finita: primi
studenti accolti nella nuova sede
25 Ago 2025 Nubifragio in Romagna: in aiuto
i vigili del fuoco di Cremona
25 Ago 2025 Pioltello: la motivazione della
sentenza di assoluzione di RFI
25 Ago 2025 Il third kit della Cremo con
Zerbin e Collocolo all'Usc Store
25 Ago 2025 Su CR1 torna il talk
"Il Grigio e il Rosso"
Nazionali

Terremoto oggi a Cassino, scossa di magnitudo 3.0

(Adnkronos) – Terremoto di magnitudo 3.0 è stata avvertita poco dopo le 6 della mattina di oggi, martedì 26 agosto, vicino Cassino. Il sisma, registrato dall’Ingv, ha avuto come epicentro Villa Santa Lucia nel Frusinate a una profondità di 19 chilometri.  

“La scossa è stata avvertita in modo molto forte dalla popolazione, causando preoccupazione tra i cittadini – ha scritto su Facebook il sindaco di Villa Santa Lucia Orazio Capraro – Desidero rassicurare tutti: al momento non si segnalano danni a persone o cose. Per qualsiasi necessità o segnalazione, questa mattina sono presente in Comune e a disposizione della cittadinanza”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...