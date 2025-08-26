Video Pillole
Tg Economia – 26/8/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Corte Conti, recuperato solo il 17% dell’evasione fiscale
– La cucina italiana vale 250 miliardi
– Pagamenti digitali, incidenza limitata delle frodi
– Flat tax al 5% per gli under 30, ipotesi allo studio
mgg/gsl
