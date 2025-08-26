Ultime News

26 Ago 2025 Avantea, creati tre nuovi embrioni
per salvare il rinoceronte bianco
26 Ago 2025 Cremonese, svelata la terza
maglia: stile ed eleganza
26 Ago 2025 Caro scuola, allarme Codacons:
"Fino a 1300 euro a studente"
26 Ago 2025 Casalsigone: festa sul campo
da record e tanta solidarietà
26 Ago 2025 Le meraviglie del Po: avvistata
una coppia di cigni con i piccoli
Video Pillole

Tg Economia – 26/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Corte Conti, recuperato solo il 17% dell’evasione fiscale
– La cucina italiana vale 250 miliardi
– Pagamenti digitali, incidenza limitata delle frodi
– Flat tax al 5% per gli under 30, ipotesi allo studio
mgg/gsl

