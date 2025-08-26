Ultime News

26 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Divisi tra due mondi”
26 Ago 2025 Per i neonati dell'ospedale
monitoraggio non invasivo
26 Ago 2025 Sputa in faccia ad una poliziotta
e tenta di aggredire gli agenti
26 Ago 2025 Suicida in carcere, i penalisti:
"Basta con questo abominio"
26 Ago 2025 Piscina comunale, lavori avanti
Provvisorio cambio ingresso
Nazionali

Una tempesta di sabbia travolge Phoenix: visibilità quasi nulla, danni e blackout

(Adnkronos) – Una violenta tempesta di sabbia ha messo in ginocchio Phoenix, in Arizona. Come spiega la Cnn, la città statunitense è stata investita da un imponente “muro di sabbia”, noto come “haboob”, che ha ridotto quasi a zero la visibilità. La tempesta è stata rapidamente seguita da violenti temporali che hanno devastato la città: sono caduti diversi alberi, si sono verificate interruzioni di corrente e il forte vento ha causato molti danni (all’aeroporto di Phoenix Sky Harbor, un ponte di collegamento è stato distrutto da raffiche di vento a 110 km/h). 

Per circa un’ora, l’aeroporto internazionale di Phoenix Sky Harbor ha impedito a qualsiasi aereo di decollare o atterrare, in seguito l’aeroporto ha subito ritardi mentre gli equipaggi valutavano eventuali danni. 

