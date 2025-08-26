Ultime News

25 Ago 2025 Politecnico, attesa finita: primi
studenti accolti nella nuova sede
25 Ago 2025 Nubifragio in Romagna: in aiuto
i vigili del fuoco di Cremona
25 Ago 2025 Pioltello: la motivazione della
sentenza di assoluzione di RFI
25 Ago 2025 Il third kit della Cremo con
Zerbin e Collocolo all'Usc Store
25 Ago 2025 Su CR1 torna il talk
"Il Grigio e il Rosso"
US Open, Cobolli vince a fatica il derby con Passaro. Avanti anche Bellucci

Gli US Open 2025 si tingono d’azzurro. La seconda giornata dello Slam americano, che sta disputendo i suoi primi turni aspettando l’esordio di Jannik Sinner, campione in carica a New York, ha visto diversi tennisti italiani impegnati. Flavio Cobolli, numero 26 del mondo, ha vinto un tiratissimo derby con Francesco Passaro, deciso soltanto al quinto set, con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-4, 3-6, 6-3 e conquista così il secondo turno. 

Avanza nel torneo anche Mattia Bellucci, che supera il cinese Shang, costretto al ritiro per un problema fisico. Il tennista azzurro era avanti con un parziale di 2-1 con il punteggio di 7-6 (0), 1-6, 6-3 ed era avanti di un break, sul 3-0, nel quarto set prima del forfait dell’avversario. Eliminata invece Elisabetta Cocciaretto, battuta in due set dalla kazaka Yulia Putintseva 6-4, 7-6 (4). 

 

