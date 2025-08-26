Vandali in azione la scorsa notte in via Beltrami. Una decina di ragazzini ha ben pensato di distruggere i sacchi dell’immondizia e di cospargere di rifiuti buona parte della via, oltre a urlare e a cantare in piena notte. E’ stata chiamata la polizia e questa mattina la strada è stata pulita.

Su quanto è accaduto è intervenuta la presidente del Quartiere Rita Maria La Fata: “È chiaro che la zona, della quale già si è parlato con l’assessore alla sicurezza Canale, è attenzionata come la stragrande maggioranza di settori del quartiere Centro. Il problema è che, ubriachi o meno, continuino ad imperversare liberi. Le segnalazioni che ricevo ogni momento mi delineano una situazione che sembra non essere sotto controllo. Ma io stessa ho ricevuto ed ascoltato dall’assessore in persona la certezza che non ci sia né immobilismo, tantomeno non presa coscienza della situazione. Come ho già dichiarato, ci si è mossi tardi a Cremona sul fronte sicurezza. Ma ci si sta muovendo“.

“Oggi più che mai”, scrive La Fata, “si chiede la collaborazione di ogni cittadino che, testimone di questi ed altri momenti di inciviltà, degrado e violenza, avverta immediatamente le forze dell’ordine. È passato troppo poco tempo da quando abbiamo richiesto di aderire a “Strade sicure” che ci permetterà di avere l’esercito (che anche in centro non stonerebbe) e più pattuglie di forze dell’ordine. Arriverà tutto, ma le abbiamo chieste da poco, ed è impossibile pretendere che in due minuti dalla richiesta queste forze arrivino su Cremona. Nel frattempo facciamo rete noi cittadini. Segnaliamo. Sempre”.

“Personalmente”, conclude la presidente, “ho più in mente di collaborare per ottenere il prima possibile di arginare questo problema che sappiamo tutti dove e come è nato. Non è una situazione recente. Quello che è importante ora è non rallentare un qualsiasi percorso che ci permetta di contenere questi atti. E mettere in campo tutto ciò che serve come mai fatto prima. Noi tutti del Direttivo Centro siamo a disposizione. Ma siamo unicamente dei tramiti di un quartiere che è già sotto la lente di chi ci amministra. Insieme possiamo provare a fare la differenza“.

