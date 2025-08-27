Ultime News

27 Ago 2025 Lavoratori in nero e poca sicurezza:
attività sospesa per ristorante
27 Ago 2025 Non si ferma al controllo, scatta
inseguimento: denunciato 44enne
27 Ago 2025 Tecnodistrazioni alla guida: multe
raddoppiate, sinistri in calo
27 Ago 2025 Da settembre in pagamento
le pensioni del mese
27 Ago 2025 Sogin, rinnovo Protocollo Legalità
per dismissioni impianti nucleari
Agrifood Magazine – 27/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Agricoltura, l’Italia conquista la leadership in Europa
– Un piano contro la povertà alimentare
– Mele italiane, il clima pesa sul raccolto
– Florovivaismo italiano, 2024 da record
