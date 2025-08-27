Video Pillole
Agrifood Magazine – 27/8/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Agricoltura, l’Italia conquista la leadership in Europa
– Un piano contro la povertà alimentare
– Mele italiane, il clima pesa sul raccolto
– Florovivaismo italiano, 2024 da record
mg/gsl
– Agricoltura, l’Italia conquista la leadership in Europa
– Un piano contro la povertà alimentare
– Mele italiane, il clima pesa sul raccolto
– Florovivaismo italiano, 2024 da record
mg/gsl
© Riproduzione riservata