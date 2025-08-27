Ancora oggi basta dire anni 60 e si finisce per pensare ad un periodo leggendario, prolifico di stili e artisti, anni irripetibili anche per quella carica aggregativa presente in ogni ambito: società, economia, letterature, musica e arte. Un’epoca fondamentale, negli Stati Uniti ed in Europa, che ha lasciato impronte che oggi ancora in molti seguono.

Arte e creatività, dunque, e non si può non pensare ad Andy Warhol, icona della pop art, artista totale dalla curiosità e dall’intuito sconfinati. Il tempo di Warhol e la Pop art – dall’Europa all’America una nuova esperienza estetica è il titolo della mostra inaugurata al museo della stampa di Soncino e curata del critico d’arte Andrea Barretta.

“È una grande mostra – dice Barretta – con i più grandi maestri nazionali e internazionali, a cominciare da Andy Warhol che è il campione degli Stati Uniti per la pop art, ad arrivare agli artisti italiani che hanno prodotto a loro volta opere pop, anche se in un modo diverso: noi abbiamo una cultura millenaria che gli Stati Uniti non hanno. Negli Stati Uniti l’approccio era sui prodotti commerciali mentre gli artisti italiani si sono appoggiati più sui nostri simboli architettonici e archeologici”.

La mostra – ad ingresso libero – e visitabile fino al 7 settembre è resa possibile dal patrocinio dell’Associazione Pro Loco di Soncino e la direzione di Giuseppe Cavalli. sb

