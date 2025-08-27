Ultime News

27 Ago 2025 Sogin, rinnovo Protocollo Legalità
per dismissioni impianti nucleari
27 Ago 2025 Dorme in un garage: interrogazione
sulla tutela dei senza fissa dimora
27 Ago 2025 "Sagra del Gnoch": folla a
Grumello, ma tombolata rinviata
27 Ago 2025 “Gaza nostra ostinazione”, il 30
agosto marcia per la pace a Bozzolo
27 Ago 2025 Summer Festival, all'Auditorium
il ritorno di Bella Musica Mozarteum
Nazionali

Apple pronta a presentare l’iPhone 17, annunciato l’evento di lancio

(Adnkronos) –
Apple è pronta per svelare i suoi nuovi prodotti, annunciando con tutta probabilità il nuovo modello del suo smartphone, l’iPhone 17. L’azienda ha fatto sapere che terrà il 9 settembre, presso l’Apple Park di Cupertino, in California, il suo consueto evento autunnale. L’invito include lo slogan ‘Awe dropping’, che suggerisce grandi innovazioni in vista. 

L’evento Apple di settembre è considerato il momento più importante dell’anno per il gigante della tecnologia. La posta in gioco, spiega la Cnn, è particolarmente alta quest’anno, dopo che Apple ha rinviato un importante aggiornamento del suo assistente digitale Siri, che l’avrebbe aiutata a essere al passo con ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google. Gli investitori hanno esultato per i risultati finanziari di Apple di luglio, grazie alle forti vendite di iPhone, nonostante le battute d’arresto nel settore dell’intelligenza artificiale. 

Apple non ha condiviso dettagli specifici sugli annunci che si prepara a fare in quella data, ma l’azienda presenta nuovi iPhone a settembre dal 2012 dunque ci si aspetta il lancio dell’iPhone 17 nelle sue varie versioni (Pro e Pro Max). Secondo le indiscrezioni, Apple sarebbe pronta a dare per la prima volta da anni un nuovo look al suo smartphone presentando anche la versione ‘Air’ di iPhone. Proprio come il MacBook Air nell’offerta dei laptop, sarebbe più sottile ed elegante ma con una durata inferiore della batteria e una fotocamera meno potente.  

Tra gli altri potenziali nuovi dispositivi potrebbero esserci i nuovi Apple Watch e una nuova versione degli AirPods Pro. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...