Auto, a giugno il mercato dell’usato torna in positivo

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il rallentamento di maggio, il mercato italiano dell’auto usata torna a crescere. A giugno sono stati registrati oltre 422 mila passaggi di proprietà, con un lieve incremento dello 0.4% rispetto allo stesso mese del 2024. Il bilancio del primo semestre resta positivo: più di 2,8 milioni di trasferimenti, in aumento a confronto con l’anno scorso.
Sul fronte delle alimentazioni, il diesel continua a guidare ma riduce la distanza dal benzina, mentre le ibride proseguono la loro corsa, ormai in doppia cifra di quota. In crescita anche le elettrificate plug-in e le auto a batteria, seppur ancora marginali. Guardando all’età delle vetture scambiate, quasi la metà supera i dieci anni, segno di un parco circolante che fatica a ringiovanire. Gli scambi avvengono in gran parte tra privati o aziende. A livello territoriale resta saldo il primato della Lombardia, seguita da Lazio e Campania, con Sicilia e Piemonte in recupero. Nel confronto tra usato e nuovo, il primo continua a dominare: nei primi sei mesi del 2025 per ogni auto nuova ne sono state acquistate quasi due di seconda mano.
