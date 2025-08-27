Ultime News

Ballando con le stelle, Massimiliano Rosolino al fianco di Milly Carlucci al posto di Paolo Belli

Sarebbe Massimiliano Rosolino il personaggio destinato a sostituire Paolo Belli nel ruolo di spalla di Milly Carlucci a ‘Ballando con le stelle’. A quanto apprende l’Adnkronos, l’ex nuotatore e già concorrente del programma di Rai1 è in pole position per affiancare la conduttrice, dopo che è stata annunciata la partecipazione al programma di Paolo Belli nel ruolo di concorrente-ballerino.  

Secondo rumors insistenti, Rosolino, curerebbe, come ha sempre fatto Belli, i collegamenti in diretta dalla sala delle stelle, con i concorrenti che stanno per scendere in pista, ma salirebbe sul palco anche per alcuni momenti di co-conduzione del programma. Massimiliano Rosolino è molto legato al programma di Milly Carlucci, perché proprio durante la sua partecipazione come concorrente ha conosciuto l’insegnante di danza Natalia Titova, diventata poi sua moglie e madre delle due due figlie, Sofia e Victoria.  

