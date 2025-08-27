Annunciato il fashion show Bloom Linum all’ombra del Torrazzo: domenica 14 settembre alle 20:30 approda in Cortile Federico II un evento speciale organizzato con il Patrocinio dei Comuni di Cremona e Pescarolo ed Uniti: il designer internazionale Alberto Zambelli porterà in scena una collezione esclusiva di capi d’archivio provenienti dal Museo del Lino, con una sfilata che coinvolge i giovani talenti.

Zambelli, che oggi sviluppa la sua visione internazionale da Cremona, con questa iniziativa intende avvicinare le nuove generazioni al valore della sostenibilità e alla bellezza della maestria artigianale.

In passerella ci saranno dunque ragazzi e ragazze selezionati tramite un casting call in programma sabato 30 agosto dalle 14 alle 18 a Palazzo Guazzoni Zaccaria. Con loro, anche un gruppo di Cooperativa Sociale Agropolis e di Smile House Fondazione ETS, realtà che vanta 25 anni di esperienza nell’ambito delle malformazioni del volto.

Una serata di moda inclusiva dunque e anche sostenibile: il lino infatti è un tessuto capace al contempo di raccontare tradizioni ed essere reinterpretato in chiave futura. “Ridare vita a un materiale”, commenta l’artista, “è un gesto d’amore verso il mondo”.

La serata, condotta da Luca Guarneri, si aprirà alle 20:30 con un pre-show a cura della Compagnia QU.EM. quintelemento APS, che unisce teatro e linguaggi video in chiave creativa e sperimentale. Alle 21 poi prenderà il via la sfilata, l’ingresso è gratuito.

Il servizio di Federica Priori

