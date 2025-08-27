Video Pillole
Cinema & Spettacoli Magazine – 27/8/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– “Una scomoda circostanza”, il nuovo film di Darren Aronofsky
– “I puffi – Il film” arriva al cinema
– “I Roses”, il remake con Olivia Colman e Benedict Cumberbatch
– “Enzo”, Favino nell’ultimo film di Laurent Cantet
mgg/gsl
– “Una scomoda circostanza”, il nuovo film di Darren Aronofsky
– “I puffi – Il film” arriva al cinema
– “I Roses”, il remake con Olivia Colman e Benedict Cumberbatch
– “Enzo”, Favino nell’ultimo film di Laurent Cantet
mgg/gsl
© Riproduzione riservata