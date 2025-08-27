Ultime News

27 Ago 2025 Sogin, rinnovo Protocollo Legalità
per dismissioni impianti nucleari
27 Ago 2025 Dorme in un garage: interrogazione
sulla tutela dei senza fissa dimora
27 Ago 2025 "Sagra del Gnoch": folla a
Grumello, ma tombolata rinviata
27 Ago 2025 “Gaza nostra ostinazione”, il 30
agosto marcia per la pace a Bozzolo
27 Ago 2025 Summer Festival, all'Auditorium
il ritorno di Bella Musica Mozarteum
Nazionali

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, 3 anni dal ‘sì’: “Come nelle favole”

Federica Pellegrini e Matteo Giunta festeggiano oggi il loro terzo anniversario di matrimonio. Era il 27 agosto 2022 quando la campionessa olimpica e il suo allenatore si sono detti ‘sì’ nella suggestiva cornice della chiesa di San Zaccaria, a Venezia.  

I due hanno condiviso una dolce dedica sui social ricordando quel giorno magico. “Come nelle favole, buon anniversario amore”, ha scritto Matteo Giunta a corredo di alcuni scatti in bianco e nero del matrimonio. “3 anni e sembra ieri… dobbiamo finirla di fare cose”, ha scritto invece la Divina condividendo un breve filmato di quel giorno.  

 

Il 2024 ha segnato un altro importante traguardo nella loro storia d’amore: la nascita della piccola Matilde, la loro prima figlia, venuta al mondo lo scorso gennaio, coronando così il sogno di costruire un famiglia. 

