Ultime News

27 Ago 2025 Lavoratori in nero e poca sicurezza:
attività sospesa per ristorante
27 Ago 2025 Non si ferma al controllo, scatta
inseguimento: denunciato 44enne
27 Ago 2025 Tecnodistrazioni alla guida: multe
raddoppiate, sinistri in calo
27 Ago 2025 Da settembre in pagamento
le pensioni del mese
27 Ago 2025 Sogin, rinnovo Protocollo Legalità
per dismissioni impianti nucleari
Video Pillole

Gaza, Meloni “Da Israele reazione oltre principio proporzionalità”

RIMINI (ITALPRESS) – “Non abbiamo esitato un solo minuto nel sostenere diritto di Israele di esistere, soprattutto dopo l’orrore del 7 ottobre, ma allo stesso tempo non possiamo tacere ora di fronte a una reazione che è andata oltre il principio di proporzionalità, mietendo troppe vittime innocenti, arrivando a coinvolgere anche le comunità cristiane e che ora sta mettendo a repentaglio in modo definitivo l’idea due popoli e due Stati”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Meeting di Rimini.

xb1/col4/mca2
Fonte video: Palazzo Chigi

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...