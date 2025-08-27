Ultime News

27 Ago 2025 Sogin, rinnovo Protocollo Legalità
per dismissioni impianti nucleari
27 Ago 2025 Dorme in un garage: interrogazione
sulla tutela dei senza fissa dimora
27 Ago 2025 "Sagra del Gnoch": folla a
Grumello, ma tombolata rinviata
27 Ago 2025 “Gaza nostra ostinazione”, il 30
agosto marcia per la pace a Bozzolo
27 Ago 2025 Summer Festival, all'Auditorium
il ritorno di Bella Musica Mozarteum
Nazionali

Giovane trovato morto davanti al pc, dal suicidio al malore a una sfida social: è giallo

(Adnkronos) – Dal suicidio al malore a una sfida social. Sono diverse le ipotesi sul decesso del ragazzo di 27 anni, trovato morto davanti al pc con indosso una maschera antigas a Roseto degli Abruzzi (Teramo).  

Per domani, giovedì 28 agosto, è previsto il conferimento dell’incarico per l’autopsia che potrà far luce sulle cause della morte. Intanto i carabinieri proseguono le indagini. Sarà passato al vaglio anche il contenuto del computer e dei dispositivi informatici del ragazzo che sono stati sequestrati dagli investigatori. 

Alla maschera indossata dal 27enne era collegata una bomboletta di gas refrigerante. A trovare il corpo sono stati i genitori.  

