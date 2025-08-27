Ultime News

27 Ago 2025 Bloom Linum, il 14 settembre
sfilata all'ombra del Torrazzo
27 Ago 2025 Schianto tra camion in A21,
traffico bloccato per ore e code
27 Ago 2025 Mutui a Cremona: in crescita
gli importi, oltre i 123mila euro
27 Ago 2025 Andy Warhol e la Pop art in mostra
a Soncino fino al 7 settembre
27 Ago 2025 Cremo, Charles Pickel
ceduto al RCD Espanyol
Giuli “Mostra del Cinema di Venezia luogo di confronto senza censure”

VENEZIA (ITALPRESS) – La mostra “si apre tra poco ma in realtà si è già aperta con una grande festa di popolo oltre che di cultura cinematografica”. Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli in occasione della cerimonia inaugurale della Mostra del Cinema di Venezia. “La Biennale del Cinema e Venezia sono il palcoscenico del mondo – ha aggiunto -, ed è giusto che il mondo volga il proprio sguardo qui per comprendere appieno il significato di ciò che è cultura in quanto dialogo, in quanto confronto, in quanto assenza di censura e volontà di pace. Tutto il variopinto spettro delle posizioni politiche e culturali, naturalmente quelle legittime e che obbediscono ai criteri delle democrazie liberali, sono rappresentate. E questa è la grandezza e la forza di Venezia, la grandezza e la forza della cultura in generale”, ha concluso.

