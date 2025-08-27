Ultime News

27 Ago 2025 Mutui a Cremona: in crescita
gli importi, oltre i 123mila euro
27 Ago 2025 Andy Warhol e la Pop art in mostra
a Soncino fino al 7 settembre
27 Ago 2025 Cremo, Charles Pickel
ceduto al RCD Espanyol
27 Ago 2025 Maltempo, allerta meteo
da mezzanotte di giovedì
27 Ago 2025 Guerra in Medio Oriente, Comune
lancia raccolta fondi per Gaza
La Russa (Aci) “Sicurezza stradale a scuola con nuove tecnologie”

RIMINI (ITALPRESS) – “Siamo convinti che bisogna rivolgersi fin dalla giovane età alle scuole per garantire sicurezza ed educazione stradale. L’ACI è impegnata da molti anni e ora lo sarà ancora di più. Abbiamo avviato numerosi protocolli d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e stiamo cercando di progettare nuovi programmi, concentrandoci molto anche sulle nuove tecnologie”. Così il presidente dell’Aci, Geronimo La Russa, a margine del Meeting di Rimini

