27 Ago 2025 Guerra in Medio Oriente, Comune
lancia raccolta fondi per Gaza
27 Ago 2025 Lavoratori in nero e poca sicurezza:
attività sospesa per ristorante
27 Ago 2025 Non si ferma al controllo, scatta
inseguimento: denunciato 44enne
27 Ago 2025 Tecnodistrazioni alla guida: multe
raddoppiate, sinistri in calo
27 Ago 2025 Da settembre in pagamento
le pensioni del mese
Meloni “L’Unione Europea rischia l’irrilevanza geopolitica”

RIMINI (ITALPRESS) – “L’Europa è sempre più condannata all’irrilevanza geopolitica, incapace di rispondere efficacemente alle sfide della competitività, come ha giustamente rilevato Mario Draghi da questo palco. Molte delle critiche che ho sentito rispetto all’attuale condizione dell’Ue le condivido così tanto da averle formulate molto spesso nel corso degli anni, tanto da venire criticata aspramente”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Meeting di Rimini.

Fonte video: Palazzo Chigi

