Ultime News

27 Ago 2025 Mutui a Cremona: in crescita
gli importi, oltre i 123mila euro
27 Ago 2025 Andy Warhol e la Pop art in mostra
a Soncino fino al 7 settembre
27 Ago 2025 Cremo, Charles Pickel
ceduto al RCD Espanyol
27 Ago 2025 Maltempo, allerta meteo
da mezzanotte di giovedì
27 Ago 2025 Guerra in Medio Oriente, Comune
lancia raccolta fondi per Gaza
Video Pillole

Mondiale Volley, Michieletto “Dura riconfermarsi, sarà combattuto”

MILANO (ITALPRESS) – “Mi aspetto un Mondiale combattuto, incerto, con tante squadre che possono ambire alla vittoria. È difficile riconfermarsi, ci sono tante squadre forti, non dobbiamo vivere questa cosa come un esame o uno stress. C’è la volontà di crescere e migliorare, la VNL ci ha insegnato che c’è da migliorare, abbiamo lavorato per farlo”. Lo ha dichiarato Alessandro Michieletto, schiacciatore della nazionale italiana di pallavolo maschile a margine del talk “Talento senza confini: diamo valore alla tua unicità”, all’HUB di DHL Express a Malpensa”.

pia/glb/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...