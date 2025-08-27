Mondiale Volley, Michieletto “Dura riconfermarsi, sarà combattuto”

MILANO (ITALPRESS) – “Mi aspetto un Mondiale combattuto, incerto, con tante squadre che possono ambire alla vittoria. È difficile riconfermarsi, ci sono tante squadre forti, non dobbiamo vivere questa cosa come un esame o uno stress. C’è la volontà di crescere e migliorare, la VNL ci ha insegnato che c’è da migliorare, abbiamo lavorato per farlo”. Lo ha dichiarato Alessandro Michieletto, schiacciatore della nazionale italiana di pallavolo maschile a margine del talk “Talento senza confini: diamo valore alla tua unicità”, all’HUB di DHL Express a Malpensa”.

