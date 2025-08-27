Ultime News

27 Ago 2025 Mutui a Cremona: in crescita
gli importi, oltre i 123mila euro
27 Ago 2025 Andy Warhol e la Pop art in mostra
a Soncino fino al 7 settembre
27 Ago 2025 Cremo, Charles Pickel
ceduto al RCD Espanyol
27 Ago 2025 Maltempo, allerta meteo
da mezzanotte di giovedì
27 Ago 2025 Guerra in Medio Oriente, Comune
lancia raccolta fondi per Gaza
Video Pillole

Pensioni, esodo senza precedenti entro il 2029

ROMA (ITALPRESS) – Tra il 2025 e il 2029, poco più di 3 milioni di lavoratori italiani lasceranno uffici e fabbriche per andare in pensione. Lo rileva l’Ufficio studi della Cgia, che ha elaborato i dati del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro. La quasi totalità uscirà dal mercato per raggiunti limiti di età. Una piccola minoranza, invece, abbandonerà per altri motivi: ritiro volontario, perdita dell’impiego, emigrazione all’estero o passaggio al lavoro autonomo. Di questi 3 milioni, il 52% lavora nel settore privato. Nel giro di qualche anno si assisterà a una vera e propria “fuga” da scrivanie e catene di montaggio. Un “esodo” mai visto finora, con milioni di persone che passeranno dal mondo del lavoro all’inattività in pochissimo tempo con conseguenze sociali, economiche ed occupazionali di portata storica per il nostro Paese. Le regioni più coinvolte saranno quelle dove la popolazione lavorativa è più numerosa e tendenzialmente ha una età media più elevata. Al primo posto la Lombardia, seguita da Lazio e Veneto.
mgg/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...