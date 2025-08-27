Ultime News

27 Ago 2025 Tecnodistrazioni alla guida: multe
raddoppiate, sinistri in calo
27 Ago 2025 Dal primo settembre in pagamento
le pensioni del mese
27 Ago 2025 Sogin, rinnovo Protocollo Legalità
per dismissioni impianti nucleari
27 Ago 2025 Dorme in un garage: interrogazione
sulla tutela dei senza fissa dimora
27 Ago 2025 "Sagra del Gnoch": folla a
Grumello, ma tombolata rinviata
Nazionali

Roma, furto in casa noto architetto a Parioli: bottino da 300mila euro

(Adnkronos) –
Furto da 300mila euro in casa di un noto architetto romano. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, i ladri sono entrati nell’appartamento al quarto piano di un palazzo in via Archimede, nel quartiere Parioli, utilizzando i ponteggi sistemati per i lavori di ristrutturazione della facciata. Forzata una finestra in terrazzo, hanno smurato la cassaforte rubando gioielli in oro e orologi preziosi tra cui Rolex, Cartier e Patek. Sul posto, chiamati dal proprietario che al momento del colpo era fuori Roma, i poliziotti impegnati nelle indagini.  

“Ad accorgersi del furto è stata la domestica che – racconta all’Adnkronos il portiere dello stabile – arrivata ieri intorno alle 10, al momento di infilare la chiave nella serratura, non è riuscita ad aprire e ha chiamato il proprietario. Lui è arrivato poco dopo da Fregene, dove è in vacanza, e ha chiamato la polizia”.  

Nel palazzo non ci sono telecamere di video sorveglianza e gli agenti lavorano per capire se qualcuno possa aver sentito o visto qualcosa. “Purtroppo qui furti di questo tipo sono già accaduti molte volte. Una volta i ladri – ricorda il portiere – per arrivare nell’appartamento da svaligiare, hanno utilizzato il tubo di scarico del gas di una caldaia”. (di Silvia Mancinelli) 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...