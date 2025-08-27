Ultime News

27 Ago 2025 Guerra in Medio Oriente, Comune
lancia raccolta fondi per Gaza
27 Ago 2025 Lavoratori in nero e poca sicurezza:
attività sospesa per ristorante
27 Ago 2025 Non si ferma al controllo, scatta
inseguimento: denunciato 44enne
27 Ago 2025 Tecnodistrazioni alla guida: multe
raddoppiate, sinistri in calo
27 Ago 2025 Da settembre in pagamento
le pensioni del mese
Nazionali

Salvini al Meeting tra simulatore di volo e stand Ponte su Stretto

(Adnkronos) – Giro tra gli stand della Fiera di Rimini oggi, mercoledì 27 agosto, per il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. Dopo aver assistito a una dimostrazione di crash test e provato un simulatore di volo allo stand dell’Enac, il ministro delle Infrastrutture ha proseguito il suo percorso tra i padiglioni del Meeting in attesa dell’intervento pomeridiano.  

Tappa anche allo spazio espositivo, dedicato al Ponte sullo Stretto di Messina, progetto simbolo per il segretario leghista. “Questa volta lo realizzeremo. Ma servirà tempo: occorrono sette anni per costruirlo”, ha dichiarato Salvini, mentre nello stand alcuni visitatori indossavano un visore di realtà virtuale che mostrava il ponte già completato. 

