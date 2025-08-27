Scontro tra due mezzi pesanti in A21, che è rimasta chiusa per in direzione Brescia, nel tratto compreso tra i caselli di Brescia Sud e Brescia Centro.

L’incidente si è verificato intorno alle 16.15, quando i due mezzi pesanti sono entrati in collisione. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, con due ambulanze e auto medica e con l’ausilio dei Vigili del Fuoco di Cremona, che hanno aiutato i sanitari ad estrarre i feriti dalle lamiere e si sono occupati di mettere i veicoli in sicurezza.

Entrambi i mezzi sono rimasti distrutti, mentre i due conducenti sono rimasti feriti, ma fortunatamente non in modo grave. Uno dei due è stato medicato sul posto mentre l’altro è stato portato in ospedale per accertamenti.

Dei rilievi si è invece occupata la Polizia Stradale di Brescia e Montichiari. Il traffico è rimasto a lungo bloccato verso Brescia, con il conseguente formarsi di code, fino a 3 chilometri. lb

