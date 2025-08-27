Ultime News

27 Ago 2025 Guerra in Medio Oriente, Comune
lancia raccolta fondi per Gaza
27 Ago 2025 Lavoratori in nero e poca sicurezza:
attività sospesa per ristorante
27 Ago 2025 Non si ferma al controllo, scatta
inseguimento: denunciato 44enne
27 Ago 2025 Tecnodistrazioni alla guida: multe
raddoppiate, sinistri in calo
27 Ago 2025 Da settembre in pagamento
le pensioni del mese
Scuola, Meloni “Assicuriamo alle famiglie piena libertà educativa”

RIMINI (ITALPRESS) – “Sull’educazione non dobbiamo avere timore a trovare gli strumenti che assicurino alle famiglie di esercitare pienamente la libertà educativa, l’Italia è rimasta l’ultima Nazione in Europa senza un’effettiva parità scolastica e credo sia giusto ragionare sgombrando il campo da pregiudizi ideologici”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Meeting di Rimini.

