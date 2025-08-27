Scuola, Meloni “Assicuriamo alle famiglie piena libertà educativa”

RIMINI (ITALPRESS) – “Sull’educazione non dobbiamo avere timore a trovare gli strumenti che assicurino alle famiglie di esercitare pienamente la libertà educativa, l’Italia è rimasta l’ultima Nazione in Europa senza un’effettiva parità scolastica e credo sia giusto ragionare sgombrando il campo da pregiudizi ideologici”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Meeting di Rimini.

Fonte video: Palazzo Chigi