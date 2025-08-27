Carta, penne e calcolatrici, insieme ad una buona dose di ansia per quello che è, a tutti gli effetti, il primo test dell’anno.

Sono giorni di prove, scritte o orali, per più di 1300 studenti cremonesi che lo scorso giugno sono stati rimandati a nuova valutazione con uno o più debiti.

In città, la scuola superiore con più studenti che, gioco forza, sono tornati in anticipo sui banchi rispetto ai compagni di classe è il Ghisleri, con una percentuale pari al 43% del totale (circa 280 ragazzi); un centinaio poi anche all’istituto Torriani, sull’ordine di alcune decine ai licei.

Gli esami di recupero (anche detti di riparazione) dovranno svolgersi e concludersi entro la fine di agosto: per tutti i giovani, una prova scritta a cui fa seguito (solo in caso di valutazione negativa) un colloquio orale con i docenti.

“Gli esami sono partiti il 20 agosto – commenta la dirigente scolastica del Ghisleri Lorenza Badini – e proseguiranno fino al 28 agosto; nel pomeriggio di giovedì e tutta la giornata di venerdì avremo gli scrutini”.

“Ciò che mi fa sorridere – prosegue – è che tutti quelli che scendono dopo aver sostenuto l’esame dicono la stessa cosa: ‘a saperlo prima avrei studiato durante l’anno’. Spero, soprattutto per chi è nelle classi basse, che questo serva da lezione: ci si impegna durante l’anno per non ritrovarsi poi a fine agosto a dover recuperare i debiti formativi”.

“Le materie interessate sono prevalentemente matematica e inglese – afferma la sua omologa del Torriani Simona Piperno – a cui si aggiungono alcune materie di indirizzo; in questo momento stanno già sostenendo le prove scritte, per cui in bocca al lupo a loro. Questo passaggio è certamente importante, perché significa iniziare l’anno scolastico avendo colmato le lacune; la speranza è quella che possano per ripartire con una marcia in più”.

“Sarebbe importante – aggiunge – che riuscissero ad arrivare alla conclusione della scuola con nessun debito: l’invito che io faccio ai ragazzi è quindi quello di impegnarsi durante tutto l’anno, affinché l’estate si possa realmente godere per quello che è, un periodo di sospensione dalle attività didattiche”.

Durante l’estate le scuole hanno messo a disposizione degli studenti alcuni percorsi di recupero, tenuti prevalentemente durante il mese di luglio.

Si tratta ad ogni modo di un rientro anticipato, un assaggio di quello che sarà il nuovo anno scolastico, al via della seconda settimana di settembre.

“Come Ghisleri – afferma in merito Lorenza Badini – abbiamo fatto la scelta di partire lunedì 8 settembre con il corso nostro sperimentale ‘4 + 2’: per i 18 ragazzi e ragazze iscritti l’anno prenderà il via con una settimana di project work. Il giorno seguente poi (martedì 9 settembre) partiranno tutti gli altri, prima quindi dell’inizio fissato dal calendario regionale: i tre giorni di anticipo verranno poi distribuiti nell’arco dell’anno scolastico, nelle vacanze di Natale, nel ponte del Patrono e nel ponte del 2 di giugno”.

“Il mio augurio – prosegue – è che la scuola continui ad essere un luogo dove si stia in serenità, dove ognuno riesca ad esprimere al meglio le proprie passioni, le proprie inclinazioni e a trovare la propria strada“.

“Noi quest’anno inizieremo le attività con un giorno di anticipo rispetto al calendario regionale – spiega invece dal Torriani Simona Piperno – nella giornata di giovedì 11 settembre, con l’accoglienza soltanto delle classi prime: questo anche per consentire ai nuovi giovani studenti di poter prendere dimestichezza con l’istituto. Da parte nostra, un grande in bocca al lupo a tutti“.

