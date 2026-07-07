Cremonese “silenziosa” e concreta, per Fellipe Jack stessa strategia dell’affare Berti

Entro il fine settimana la Cremonese renderà nota la lista dei giocatori che prenderanno parte al periodo di pre-ritiro al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, che durerà dal 14 al 24 luglio. Il direttore sportivo Christian Botturi spera di poter mettere a disposizione di mister Giampaolo sin dal giorno del raduno il giovane talento Fellipe Jack, difensore centrale mancino classe 2006, di proprietà del Como e di origini brasiliane, ma nel giro della Nazionale italiana Under 20.

Un’operazione che assomiglia molto a quella che ha portato a Cremona dal Cesena il centrocampista Tommaso Berti. Anche in questo caso il calciatore in questione vanta richieste in Serie A, in Serie B e all’estero. In modo particolare, si sono già fatti sotto concretamente per avere Fellipe Jack sei club: Sion, Servette, Bruges, Catanzaro, Cesena e Verona.

Anche in questo caso la strategia degli uomini mercato grigiorossi è la stessa adottata per bruciare la concorrenza e portare a Cremona Berti. Botturi e la società si stanno muovendo sottotraccia già da tempo, tanto che il nome della Cremonese legato al difensore nato in Brasile è stato uno degli ultimi ad uscire.

Pure stavolta l’offerta avanzata è di quelle importanti. All’insegna della filosofia che sta muovendo il club grigiorosso in questo periodo per riuscire ad assicurarsi i migliori giovani talenti sulla piazza: pochi proclami, lavoro “silenzioso”, ma tanta concretezza. Si vedrà soltanto nelle prossime ore se anche per Fellipe Jack la strategia già adottata per l’operazione Berti si confermerà vincente.

Intanto, chi non potrebbe nemmeno iniziare il pre-ritiro con la Cremonese è Luca Zanimacchia, rientrato dal prestito al Modena. L’esterno è destinato infatti a trasferirsi al Padova, sempre in Serie B.

Per concludere, in questi giorni verranno anche definite l’avversaria e la località per l’amichevole che la Cremonese sta organizzando per la data di sabato 1 agosto.

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