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Cronaca

ZTL, arrivato il via libera del Ministero: in arrivo tre nuovi varchi elettronici

di Silvia Galli

I nuovi varchi elettronici permetteranno infatti di verificare in modo automatico i transiti autorizzati

In piazza della Pace delle nuove telecamere
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È arrivata l’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il rafforzamento della Zona a Traffico Limitato cittadina.

Un passaggio fondamentale, previsto dalla normativa vigente, poiché tutte le ZTL e le aree pedonali che prevedono il controllo elettronico degli accessi devono ottenere preventivamente il nulla osta ministeriale prima dell’installazione delle telecamere. Il progetto prevede di rafforzare la videosorveglianza con tre nuovi varchi elettronici per il controllo degli accessi. Le telecamere saranno posizionate in piazza Stradivari, lato Flora, in piazza della Pace, all’angolo con la farmacia, e sotto il voltone di Palazzo Vescovile.

Con l’arrivo dell’autorizzazione ministeriale, l’iter burocratico può ora considerarsi concluso. Nei prossimi mesi sarà Aem a provvedere all’installazione degli impianti.

L’intervento punta a rafforzare i controlli nel centro storico e a garantire il rispetto delle regole che disciplinano l’accesso alla ZTL. I nuovi varchi elettronici permetteranno infatti di verificare in modo automatico i transiti autorizzati, contribuendo a una gestione più efficiente della mobilità urbana e a una maggiore tutela delle zone di particolare pregio storico e monumentale

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