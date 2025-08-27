Ultime News

27 Ago 2025 Bloom Linum, il 14 settembre
sfilata all'ombra del Torrazzo
27 Ago 2025 Schianto tra camion in A21,
traffico bloccato per ore e code
27 Ago 2025 Mutui a Cremona: in crescita
gli importi, oltre i 123mila euro
27 Ago 2025 Andy Warhol e la Pop art in mostra
a Soncino fino al 7 settembre
27 Ago 2025 Cremo, Charles Pickel
ceduto al RCD Espanyol
Sinner, quando gioca agli Us Open? L’orario di Jannik contro Popyrin

Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro scende in campo domani, giovedì 28 agosto, nel secondo turno degli Us Open 2025 contro l’australiano Alexei Popyrin, numero 36 del mondo. Il match di Sinner sarà il secondo sull’Arthur Ashe Stadium, preceduto da quello del tabellone femminile tra l’olandese Suzan Lamens e la polacca Iga Swiatek. 

Il programma sul campo Centrale di New York inizierà alle 17.30 ora italiana, con l’orario di inizio di Sinner-Popyrin che dovrebbe quindi essere intorno alle 19. L’azzurro arriva al match dopo aver battuto all’esordio agli Us Open, torneo a cui arriva da campione in carica, il ceco Vit Kopriva, superato in tre set con un netto 6-1, 6-1, 6-2. 

 

