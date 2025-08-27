Ultime News

27 Ago 2025 Mutui a Cremona: in crescita
gli importi, oltre i 123mila euro
27 Ago 2025 Andy Warhol e la Pop art in mostra
a Soncino fino al 7 settembre
27 Ago 2025 Cremo, Charles Pickel
ceduto al RCD Espanyol
27 Ago 2025 Maltempo, allerta meteo
da mezzanotte di giovedì
27 Ago 2025 Guerra in Medio Oriente, Comune
lancia raccolta fondi per Gaza
Tg Economia – 27/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Pensioni, esodo senza precedenti entro il 2029
– In 30 anni la spesa per la tecnologia cresciuta esponenzialmente
– Auto, a giugno il mercato dell’usato torna in positivo
– Evasione fiscale, in Italia oltre i 100 miliardi all’anno
mgg/azn

