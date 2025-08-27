Video Pillole
Tg Sport – 27/8/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Milan forte su Rabiot, per la punta tanti nomi
– Hojlund per sostituire Lukaku, Juve per Kolo Muani
– Sinner travolge Kopriva, bene anche Musetti al debutto
– L’Italia del volley vola agli ottavi, ansia per Danesi
– Italbasket, via all’avventura europea con grande voglia

