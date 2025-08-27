Ultime News

27 Ago 2025 Mutui a Cremona: in crescita
gli importi, oltre i 123mila euro
27 Ago 2025 Andy Warhol e la Pop art in mostra
a Soncino fino al 7 settembre
27 Ago 2025 Cremo, Charles Pickel
ceduto al RCD Espanyol
27 Ago 2025 Maltempo, allerta meteo
da mezzanotte di giovedì
27 Ago 2025 Guerra in Medio Oriente, Comune
lancia raccolta fondi per Gaza
Video Pillole

Tg Sport – 27/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Milan forte su Rabiot, per la punta tanti nomi
– Hojlund per sostituire Lukaku, Juve per Kolo Muani
– Sinner travolge Kopriva, bene anche Musetti al debutto
– L’Italia del volley vola agli ottavi, ansia per Danesi
– Italbasket, via all’avventura europea con grande voglia
mrv

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...