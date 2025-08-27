Ultime News

27 Ago 2025 Oipa, aperte iscrizioni
per corso guardie zoofile
27 Ago 2025 Trenord, in arrivo nuovi rincari
I pendolari: "non giustificabili"
27 Ago 2025 Scuola, prove di recupero in corso
per oltre 1300 studenti
26 Ago 2025 Per un grande sogno serve uno Zini
caldissimo: quasi 8mila abbonati
26 Ago 2025 Vandali scatenati in via Beltrami
Rifiuti rovesciati e schiamazzi
Nazionali

Us Open, il programma della quarta giornata: da Paolini a Bellucci-Alcaraz, i match di oggi

(Adnkronos) –
Quarta giornata di match agli Us Open 2025. Oggi, mercoledì 27 agosto, a New York tornano in campo gli italiani Luciano Darderi e Jasmine Paolini, che se la vedranno contro Elliot Spizzirri e Iva Jovic. Grande attesa per il match del secondo turno di Mattia Bellucci, impegnato contro il numero 2 del ranking Atp Carlos Alcaraz. Ecco tutti i match degli azzurri e dove vederli in tv e streaming.  

 

Ecco il programma di oggi, mercoledì 27 agosto, agli Us Open: 

Aathur Ashe, dalle 17:30
 

SRB N. Djokovic [7] vs USA Z. Svajda
 

USA J. Pegula [4] vs A. Blinkova 

Aathur Ashe, dall’1
 

ITA M. Bellucci vs ESP C. Alcaraz [2]
 

A. Sabalenka [1] vs P. Kudermetova 

Louis Armstrong, dalle 17
 

GBR E. Raducanu vs IND J. Tjen 

RSA L. Harris vs USAT. Fritz [4] 

Louis Armstrong, dall’1
 

USA I. Jovic vs ITA J. Paolini [7]
 

USA B. Shelton vs [6] ESP P. Carreno Busta 

Grandstand, dalle 17
 

USA E. Navarro [10] vs USA C. McNally 

BRA J. Fonseca vs CZE T. Machac [21] 

USA F. Tiafoe [17] vs USA M. Damm 

A. Potapova vs M. Andreeva [5] 

Stadium 17, dalle 17
 

V. Azarenka vs A. Pavlyuchenkova 

BEL R. Collignon vs NOR C. Ruud [12] 

KAZ E. Rybakina [9] vs CZE T. Valentova 

non prima delle 23
 

GER J. Struff vs DEN H. Rune [11] 

Campo 5, dalle 17
 

CZE J. Lehecka [20] vs ARG T. Etcheverry 

GBR C. Norrie vs ARG F. Comesana 

BEL E. Mertens [19] vs NZL L. Sun 

FRA E. Jacquemot vs CAN L. Fernandez [31] 

Campo 7, dalle 19
 

ESP C. Bucsa vs PHI A. Eala 

CZE J. Mensik [16] vs FRA U. Blanchet 

USA M. Kessler [32] vs CZE M. Vondrousova 

Campo 10, dalle 20
 

FRA A. Rinderknech vs ESP A. Davidovich Fokina [18] 

L. Samsonova [17] vs AUS P. Hon 

Campo 11, dalle 19
 

FRA B. Bonzi vs USA M. Giron 

LAT J. Ostapenko [25] vs USA T. Townsend 

AUS J. Thompson vs FRA A. Mannarino 

Campo 12, dalle 17
 

USA B. Nakashima [30] vs SUI J. Kym 

JPN M. Uchijima vs CZE B. Krejcikova 

ITA L. Darderi [32] vs USA E. Spizzirri
 

USA A. Li vs SUI B. Bencic [16] 

Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX. 

