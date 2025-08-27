Us Open, tra i campi scocca… l’amore: lo Slam inaugura il suo dating show

(Adnkronos) –

Non solo tennis agli Us Open 2025. Lo Slam americano, a cui Jannik Sinner arriva da campione in carica, si sta distinguendo per una serie di iniziative di marketing e, come si dice in gergo social, ‘engagement’, volte a coinvolgere non solo appassionati e tifosi della racchetta, ma raccogliere la curiosità anche di chi, del cemento di New York, conosce poco. Ecco perché, sul canale YouTube ufficiale del torneo, è uscita la prima di otto puntate di una nuova serie ‘Game, Set, Matchmaker’, un vero e proprio dating show, in cui due sconosciuti si ritrovano tra i campi di Flashing Meadows per un appuntamento al buio.

Nella prima puntata i protagonisti sono Ronnie, istruttore di lacrosse, e Ilana, pattinatrice. Entrambi hanno 24 anni e si sono ritrovati tra un match e l’altro per conoscersi e cercare una scintilla che vada oltre la comune passione per lo sport. Non si tratta di per sé di un esperimento nuovo, ma di una prima volta assoluta per un torneo di tennis, che poco ha da condividere, almeno in apparenza, con i dating show che ‘colorano’ la tv generalista.

Nel corso dell’appuntamento Ronnie e Ilana parlano di tante cose: ovviamente di sport, dei loro cani, di musica e di interessi vari, tra cui, piccola ma emblematica curiosità, non c’è il tennis. Il ragazzo ammette infatti che si è appassionato solamente lo scorso anno e che quella è la sua prima visita agli Us Open. Alla fine però i due sembrano piacersi a sufficienza da concordare un secondo appuntamento.