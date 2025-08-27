Ultime News

27 Ago 2025 Lavoratori in nero e poca sicurezza:
attività sospesa per ristorante
27 Ago 2025 Non si ferma al controllo, scatta
inseguimento: denunciato 44enne
27 Ago 2025 Tecnodistrazioni alla guida: multe
raddoppiate, sinistri in calo
27 Ago 2025 Da settembre in pagamento
le pensioni del mese
27 Ago 2025 Sogin, rinnovo Protocollo Legalità
per dismissioni impianti nucleari
Video Pillole

Venezia, Servillo”Non mi sono ispirato a un presidente in particolare”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Non abbiamo fatto nessun riferimento a un personaggio solo che ha ricoperto questo vertice delle istituzioni in Italia”. Lo ha detto Toni Servillo, protagonista del film “La Grazia” di Paolo Sorrentino, incontrando la stampa alla Mostra del Cinema di Venezia a proposito del personaggio che interpreta, il presidente della Repubblica Mariano De Santis. “Poi se questo tipo di presidente che Paolo racconta assomiglia a qualcuno che amiamo, che voi amate, questo lo decide ognuno nel proprio cuore”, aggiunge.
