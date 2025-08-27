Venezia, Servillo”Non mi sono ispirato a un presidente in particolare”





VENEZIA (ITALPRESS) – “Non abbiamo fatto nessun riferimento a un personaggio solo che ha ricoperto questo vertice delle istituzioni in Italia”. Lo ha detto Toni Servillo, protagonista del film “La Grazia” di Paolo Sorrentino, incontrando la stampa alla Mostra del Cinema di Venezia a proposito del personaggio che interpreta, il presidente della Repubblica Mariano De Santis. “Poi se questo tipo di presidente che Paolo racconta assomiglia a qualcuno che amiamo, che voi amate, questo lo decide ognuno nel proprio cuore”, aggiunge.

(video di Federica Polidoro)

