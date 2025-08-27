Ultime News

27 Ago 2025 Lavoratori in nero e poca sicurezza:
attività sospesa per ristorante
27 Ago 2025 Non si ferma al controllo, scatta
inseguimento: denunciato 44enne
27 Ago 2025 Tecnodistrazioni alla guida: multe
raddoppiate, sinistri in calo
27 Ago 2025 Da settembre in pagamento
le pensioni del mese
27 Ago 2025 Sogin, rinnovo Protocollo Legalità
per dismissioni impianti nucleari
Venezia, Sorrentino “‘La grazia’ film sul dilemma morale”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Il film nasce da un spunto di cronaca, da un fatto vero che avevo letto anni fa, ovvero che Mattarella aveva concesso la grazia a un uomo che aveva ucciso la moglie malata di Alzheimer e quindi mi è sembrato subito un dilemma morale interessante da raccontare”. Lo ha detto Paolo Sorrentino, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia con “La Grazia”.
“Da anni – aggiunge – pensavo che il dilemma morale fosse un formidabile motore narrativo più di qualsiasi altro strumento narrativo che di solito si usa al cinema”.
