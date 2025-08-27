Volley, Anzani “Mondiale? Ci sono basi per arrivare in fondo”

MILANO (ITALPRESS) – “Sarà un Mondiale dove noi difendiamo la nostra corona. Partendo da quello che ci ha detto un po’ il percorso, in questo momento dobbiamo rincorrere, la Polonia ha dimostrato di essere più avanti di noi ma stiamo lavorando per avvicinarci sempre di più al nostro livello. Abbiamo approcciato nel modo migliore il lavoro, ci sono le basi per andare al mondiale e potercela giocare fino in fondo”. Lo ha dichiarato Simone Anzani, giocatore della nazionale italiana di pallavolo maschile a margine del talk “Talento senza confini: diamo valore alla tua unicità”, all’HUB di DHL Express a Malpensa.

