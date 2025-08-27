Ultime News

27 Ago 2025 Mutui a Cremona: in crescita
gli importi, oltre i 123mila euro
27 Ago 2025 Andy Warhol e la Pop art in mostra
a Soncino fino al 7 settembre
27 Ago 2025 Cremo, Charles Pickel
ceduto al RCD Espanyol
27 Ago 2025 Maltempo, allerta meteo
da mezzanotte di giovedì
27 Ago 2025 Guerra in Medio Oriente, Comune
lancia raccolta fondi per Gaza
Video Pillole

Volley, Anzani “Mondiale? Ci sono basi per arrivare in fondo”

MILANO (ITALPRESS) – “Sarà un Mondiale dove noi difendiamo la nostra corona. Partendo da quello che ci ha detto un po’ il percorso, in questo momento dobbiamo rincorrere, la Polonia ha dimostrato di essere più avanti di noi ma stiamo lavorando per avvicinarci sempre di più al nostro livello. Abbiamo approcciato nel modo migliore il lavoro, ci sono le basi per andare al mondiale e potercela giocare fino in fondo”. Lo ha dichiarato Simone Anzani, giocatore della nazionale italiana di pallavolo maschile a margine del talk “Talento senza confini: diamo valore alla tua unicità”, all’HUB di DHL Express a Malpensa.

pia/glb/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...