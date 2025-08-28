Ultime News

28 Ago 2025 Docenti cremonesi uniti per Gaza
La scuola si mobilita per la pace
28 Ago 2025 Bici rubata: due nei guai
per furto e ricettazione
28 Ago 2025 Terrorizza i passanti in corso
Vacchelli: cittadini esasperati
28 Ago 2025 Tommy Cash in Panda a Offanengo:
è la prima immagine del video di "Ok"
28 Ago 2025 Via Monviso, sottopasso allagato
Ma poi interviene l'impianto
Video Pillole

Aiuti di stato, novità in arrivo

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulla revisione degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, in vigore dal 2014. L’obiettivo è aggiornare le regole affinché restino adeguate alle sfide economiche e di mercato odierne, garantendo al tempo stesso che i costi delle ristrutturazioni non ricadano sui contribuenti. Tra le novità in discussione: l’estensione delle norme al settore siderurgico, oggi escluso; modifiche alla definizione di “impresa in difficoltà”, per includere alcune start-up innovative; chiarimenti sulla nozione di fondi propri e sugli indici di solvibilità; oltre ad aggiustamenti tecnici derivanti da sentenze europee. Gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione sono considerati tra i più distorsivi, e per questo la Commissione punta a circoscriverne l’uso, assicurando che siano destinati solo ai casi di reale necessità. Imprese, associazioni e cittadini possono inviare i propri contributi fino al 14 novembre 2025. Al termine, Bruxelles pubblicherà una sintesi dei riscontri e proporrà la versione aggiornata degli orientamenti.
abr/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...