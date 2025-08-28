Ultime News

28 Ago 2025 Indagine europea su fondi pubblici
Perquisizioni anche a Cremona
28 Ago 2025 Trenord, Piloni: "A giugno
oltre 6500 treni soppressi"
28 Ago 2025 Sospiro: maltratta la compagna
per anni, uomo allontanato da casa
28 Ago 2025 Incidente sul ponte di Po:
centauro ferito, traffico in tilt
28 Ago 2025 Zuffa in via Orti Romani: tre
uomini fermati dai carabinieri
Video Pillole

Attacco russo su Kiev nella notte, 15 i morti e decine di feriti

KIEV (ITALPRESS) – Sono 15 le vittime del raid russo lanciato nella notte su Kiev con missili e prendendo di mira
regioni lontane dalle linee del fronte. Secondo le autorità ucraine, citate dal Kyiv Independent, tra le vittime ci sarebbero
almeno tre minori di 2, 14 e 17 anni. I feriti sono almeno quarantotto e tra loro ci sarebbero diversi bambini.

col3/gsl (Fonte video: Ministry of Internal Affairs of Ukraine)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...