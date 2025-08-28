Ultime News

Bici rubata: due nei guai
per furto e ricettazione

Gli agenti della Questura di Cremona hanno denunciato un italiano e un marocchino per furto aggravato e ricettazione. L’indagine ha preso il via dalla denuncia sporta dal proprietario di una bicicletta elettrica che in mattinata ha subito il furto della bici parcheggiata all’esterno di una barberia del centro cittadino. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio, i poliziotti hanno visto il ladro mentre rubava la bici e si allontanava.

Poche ore dopo, personale della Squadra Mobile e della Squadra Volante, nei pressi dei giardini del Vecchio Passeggio, ha rintracciato il marocchino in sella alla bici rubata. A commettere il furto, però, è stato l’italiano, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, trovato con indosso ancora gli stessi indumenti ripresi dalle telecamere. L’uomo ha ammesso le sue responsabilità.

Lo straniero è finito nei guai per ricettazione, mentre l’italiano per furto aggravato.

