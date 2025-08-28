Ultime News

28 Ago 2025 Docenti cremonesi uniti per Gaza
La scuola si mobilita per la pace
28 Ago 2025 Bici rubata: due nei guai
per furto e ricettazione
28 Ago 2025 Terrorizza i passanti in corso
Vacchelli: cittadini esasperati
28 Ago 2025 Tommy Cash in Panda a Offanengo:
è la prima immagine del video di "Ok"
28 Ago 2025 Via Monviso, sottopasso allagato
Ma poi interviene l'impianto
Carburanti, ad agosto prezzi ai minimi

ROMA (ITALPRESS) – Nella seconda metà di agosto i prezzi dei carburanti continuano a scendere. Alla vigilia dell’ultimo esodo estivo, la benzina si attesta a 1,70 euro al litro e il gasolio a 1,63, con un ribasso rispettivamente di 13 e 11 centesimi rispetto a gennaio. Dopo un anno caratterizzato da un trend quasi sempre al ribasso, interrotto solo a giugno dalle tensioni in Medio Oriente, il 2025 segna livelli che non si vedevano dal 2021, prima dell’invasione russa dell’Ucraina. Rispetto ad agosto 2024 la benzina costa 11 centesimi in meno e il gasolio 6; se si guarda al 2023, il calo supera i 23 centesimi per la benzina e i 19 per il gasolio. Ancora più evidente il divario con il 2022, quando, nonostante la riduzione delle accise, i listini erano più alti di quasi 38 centesimi per la benzina e oltre 45 per il gasolio. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sottolinea che il monitoraggio sarà costante, con report settimanali e la segnalazione alla Guardia di Finanza di eventuali anomalie, per garantire la massima trasparenza nel mercato dei carburanti.
