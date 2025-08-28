Ultime News

28 Ago 2025 Da oltremanica allo Zini:
quel filo grigiorosso tra bomber
28 Ago 2025 Giunta Virgilio pronta per le sfide
autunnali: cantieri, Pnrr e campus
28 Ago 2025 Samuele vola in finale
a Mister Italia 2025
28 Ago 2025 Bivacchi notturni: dopo via
Beltrami tocca al Parco Tognazzi
28 Ago 2025 Docenti cremonesi uniti per Gaza
La scuola si mobilita per la pace
Nazionali

Champions, le avversarie del Napoli: dal Chelsea al Manchester City, il percorso degli azzurri

(Adnkronos) – Il Napoli conosce il suo destino per la fase campionato di Champions League. Il sorteggio di oggi, giovedì 28 agosto, a Montecarlo ha chiarito quale sarà il percorso degli azzurri nella massima competizione calcistica europea per club. Tra le avversarie della squadra di Antonio Conte spiccano Manchester City e Chelsea. Attenzione anche a Benfica, Eintracht Francoforte e Sporting Lisbona. 

Ecco il percorso completo del Napoli: gli azzurri di Antonio Conte se la vedranno con Chelsea (in casa), Manchester City (fuori), Eintracht Francoforte (in casa), Benfica (fuori), Sporting Lisbona (in casa), Psv (fuori), Qarabag (in casa) e Copenhagen (fuori). Prima fase tutto sommato abbordabile per i campioni d’Italia: nel percorso spiccano le due supersfide con le big di Premier League. Per Kevin De Bruyne, colpo estivo del Napoli, sarà subito sfida con il sui passato a Manchester.  

