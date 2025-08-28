Ultime News

28 Ago 2025 Docenti cremonesi uniti per Gaza
La scuola si mobilita per la pace
28 Ago 2025 Bici rubata: due nei guai
per furto e ricettazione
28 Ago 2025 Terrorizza i passanti in corso
Vacchelli: cittadini esasperati
28 Ago 2025 Tommy Cash in Panda a Offanengo:
è la prima immagine del video di "Ok"
28 Ago 2025 Via Monviso, sottopasso allagato
Ma poi interviene l'impianto
Video Pillole

Cina, prima apparizione in pubblico per un gruppo di cuccioli di panda

ROMA (ITALPRESS) – Debutto ufficiale in pubblico per tanti piccoli cuccioli di panda nati nel Centro di Ricerca per l’Allevamento dei Panda Giganti di Chengdu, nel sud-est della Cina.
I cuccioli hanno subito conquistato il cuore di adulti e bambini.
Il Centro è riconosciuto a livello mondiale per la conservazione, la ricerca e l’allevamento dei panda giganti. Funge anche da centro didattico e sito turistico.
E’ noto per la protezione e l’allevamento di panda giganti, panda rossi e di altre specie in via di estinzione, presenti unicamente in Cina. abr/mrv
(Fonte video CCTV)

