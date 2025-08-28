Ultime News

28 Ago 2025 Incentivi auto, de Lorenzi: "Bene,
ma no a limitazioni territoriali"
28 Ago 2025 Telefoni in classe, da settembre
stop anche durante l'intervallo
27 Ago 2025 Bloom Linum, il 14 settembre
sfilata all'ombra del Torrazzo
27 Ago 2025 Schianto tra camion in A21,
traffico bloccato per ore e code
27 Ago 2025 Mutui a Cremona: in crescita
gli importi, oltre i 123mila euro
Nazionali

Eurobasket 2025, oggi Italia-Grecia: orario e dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) – Via ad Eurobasket 2025. Oggi, giovedì 28 agosto, l’Italia del ct Pozzecco apre il girone C della rassegna continentale e a Limassol (Cipro) sfida la Grecia. Una partita subito importante contro una squadra, quella della star Nba Giannis Antetokounmpo, che ha tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista nella manifestazione. Ecco orario della sfida e dove vederla in tv e

streaming

La partita Italia-Grecia, valida per la prima giornata della fase a gironi degli Europei 2025, si giocherà oggi alle 20:30 ora italiana. La partita sarà visibile in chiaro in diretta Tv su Rai 2, ma anche su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Basket), e in streaming su Dazn, Sky Go e Now.  

 

